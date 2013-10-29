«Центрэнерго» за 9 месяцев увеличило прибыль на 15%

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго», эксплуатирующая временно остановленную после пожара весной 2013 года Углегорскую ТЭС, за январь-сентябрь 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 14,9% - до 525,9 млн грн, сообщается в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, чистый доход компании за 9 месяцев 2013 года уменьшился по сравнению с январем-сентябрем 2012 года до 5,586 млрд грн с 6,918 млрд грн.

Валовая прибыль компании за отчетный период снизилась по сравнению с 9 месяцами прошлого года на 4,7% - до 713,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Центрэнерго» в 2012 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2011 годом в 6,6 раза - до 233,766 млн грн с 35,23 млн грн.

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

НАК «Энергетическая компания Украины» владеет 78,29% акций «Центрэнерго», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».