Эксперты уверяют, что добавление биоэтанола в бензин не приведет к поломкам авто

Добавление биоэтанола в бензин, которое станет обязательным в Украине с 1 января 2014 года в объеме 5%, не приведет к массовым поломкам автомобилей, при этом снизит стоимость горючего для конечного потребителя.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты на пресс-конференции во вторник.

«Результаты испытаний смеси бензина с биоэтанолом подтвердили целесообразность широкого использования такого топлива для современных автомобилей на территории Украины. Свойства автомобилей, наших автомобилей, в наших городах, на нашем бензине, не ухудшается при работе на смеси бензина по сравнению с работой на товарном бензине аналогичного сорта. Негативного влияния смеси бензина на техническое состояние двигателей и их систем не было зафиксировано», - отметил заместитель директора украинского научно-исследовательского института спирта и биотехнологии продовольственных продуктов "Спиртбиопрод» Григорий Кизюн, который представил исследования влияние биоэтанола на автомобили.

Кроме того, по его словам, переход на бензин с содержанием биоэтанола не потребует изменений конструкций двигателя или дополнительного регулирования систем зажигания.

«Проведенные исследования также подтвердили экологичность работы на смесевых бензинах с биоэтанолом в сравнении с товарными. Особенно во время работы на малых нагрузках, на холостом ходу, что характерно для больших городов, когда машины стоят в пробках», - добавил эксперт.

По мнению заместителя директора государственного предприятия «Укрспирт» Виктора Панкова, бензин с биоэтанолом уже сегодня дешевле товарного горючего, и в будущем тенденция снижения цены сохранится.

«Просьба: не пугайте народ повышением цены. Его не будет. Бензин с биоэтанолом будет дешевле. На сегодняшний день действуют стандарты, которые позволяют нефтетрейдерам добавлять биоэтанол уже сегодня. И они это делают. И математика складывается таким образом, что бензин на гривню дешевле, даже больше», - сказал Панков.

«Мы сегодня стремимся в Европу. В Европе утверждены стандарты, по которым на сегодняшний день содержание биоэтанола позволяется в размере 10%. У нас только 5% с соответствующим ежегодным повышением (с 2016 года количество биоэтанола в бензине в Украине должно составлять 7% - УНИАН). Если мы идем туда - так давайте идти туда», - подчеркнул эксперт.

По его словам, на сегодняшний день в Украине мощности по производству биоэтанола составляют 100 тыс. тонн в год, а к 1 января 2014 года они увеличатся еще на 50 тыс. тонн за счет реконструкции заводов под производство биоэтанола.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты заявляли, что в случае вступления в силу нормы об обязательной добавке не менее 5% биоэтанола в бензины с 1 января 2014 года, стоимость горючего для конечного потребителя в Украине может вырасти на 5 грн/литр. Кроме того, эксперты заявляют, что смесь бензина с биоэтанолом негативно отразится на автомобилях и приведет к многочисленным поломкам.

Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает создать государственное предприятие «Биотопливо», которое должно будет заняться производством биоэтанола и биотоплива на мощностях спиртовых заводов.

По подсчетам Минагропрода, на перепрофилирование и модернизацию спиртовых заводов необходимо направить 300 млн грн, что позволит увеличить производственные мощности по производству биоэтанола до 350 тыс. тонн в год, а значит, и обеспечить потребность внутреннего рынка в нем.

В министерстве считают, что реализация данного проекта позволит стране поэтапно заменить 5-7% традиционных бензинов, в том числе импортированных, альтернативными видами топлива, что уменьшит зависимость Украины от импорта нефтепродуктов.

Справка УНИАН. Согласно закону Украины №4970-VI «О внесении изменений в некоторые законы Украины о производстве моторных топлив с содержанием биокомпонентов», в 2014-2015 гг. все реализуемые в Украине бензины должны содержать не менее 5% биоэтанола. С 2016 года обязательная доля биоэтанола в бензинах возрастает до 7%.