"Газпром" уже сегодня рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату

Российский газовый монополист "Газпром" уже во вторник рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату, есть возможность сделать это немедленно, сообщил журналистам заместитель председателя правления газового холдинга Александр Медведев.

Об этом сообщает «Прайм».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее во вторник заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 миллиона долларов за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

"Мы платежи за августовский газ не получили. Есть такая возможность сделать это немедленно, поэтому сегодня Алексей Борисович будет в офисе, мы будем эту тему рассматривать", - сказал Медведев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Комментируя заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о возникновении задержки с оплатой за газ, Азаров сказал: «То, что Миллер говорит, этот вопрос прежде всего надо адресовать «Нафтогазу», потому что «Нафтогаз» осуществляет расчеты с «Газпромом», а не правительство. Подчеркиваем: правительство держит эти вопросы на контроле, но это, прежде всего, вопрос двух хозяйствующих субъектов. Поэтому они должны разбираться».

При этом он отметил, что причины для задержек оплаты есть. «Какие-то могут быть причины, я о них говорил. Я же не говорю, что у нас все безоблачно... Проблемы есть. Но они не являются какими-то критическими», - сказал Азаров.

Напомним, отношения между странами обострились после того, как руководство Украины отказалось вступать в Таможенный союз, инициатором создания которого является Россия.

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