«Укрспирт» заявляет о готовности обеспечить рынок нефтепродуктов биоэтанолом

Государственное предприятие «Укрспирт», несмотря на критические замечания нефтетрейдеров о невозможности обеспечить рынок нефтепродуктов биоэтанолом, заявляет о готовности производить достаточное количество биоэтанола, который с 1 января 2014 года должен содержаться в бензине в объеме 5%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель директора «Укрспирта» Виктор Панков на пресс-конференции во вторник.

«Я хочу сказать скептикам, мы не только 5% в состоянии удовлетворить, но и 10% (добавление 5% и 10% биоэтанола в бензин - УНИАН), ничего не строя, ничего не меняя. Мы в состоянии это сделать, и мы уже это делаем», - сказал Панков.

По его словам, на сегодняшний день «Укрспирт» производит 100 тыс. тонн биоэтанола в год, а к 1 января 2014 года увеличит производство еще на 50 тыс. тонн в год.

"На сегодняшний день мощность нашего предприятия по производству биоэтанола составляют 100 тыс. тонн в год. Это то, что уже есть на сегодняшний день и уже может работать. Также завершается реконструкция предприятий, которая будет закончена в начале 2014 года. Дополнительно мы получим под 50 тыс. тонн биотоплива. Это то, что будет готово на 1 января 2014 года», - отметил он.

При этом Панков сообщил, что 150 тыс. тонн не обеспечат полностью потребность Украины в биоэтаноле. Однако, по его словам, «Укрспирт» проводит реконструкцию предприятий, что позволит обеспечить украинский рынок этим продуктом.

Кроме того, Панков отметил, что заводы, которые были перепрофилированы под производство биоэтанола, не смогут вернуться к производству спирта в случае отмены нормы о добавлении биоэтанола в бензин, реализуемый в Украине.

«Хочу отметить, что завод, который начал работать по производству спирта, а потом его перевели на производство биоэтанола, не может вернуться назад. Он должен производить биоэтанол. Есть ряд технологических моментов, после которых завод производит уже биоэтанол и не может вернуться к производству пищевого продукта», - отметил заместитель директора «Укрспирта».

Панков сообщил, что к выпуску биотоплива уже готово 15 спиртовых заводов. А с началом полномасштабного производства биоэтанола Украина может наладить экспорт этого продукта.

"Я принимал участие в переговорах с ЕС. Насколько мне известно, существует договоренность, что нам дадут квоту до 100 тыс. тонн для экспорта биоэтанола в страны Европы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, эксперты топливного рынка ранее заявляли, что «Укрспирт» не сможет обеспечить необходимое количество биоэтанола из-за дефицита сырья и невозможности возобновить работу на некоторых заводах. Кроме того, эксперты разошлись во мнениях, повлияет ли содержание биоэтанола в горючем на цену бензина и на состояние автомобилей.

Согласно закону Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о производстве моторных топлив с содержанием биокомпонентов», в 2014-2015 гг. все реализуемые в Украине бензины должны содержать не менее 5% биоэтанола. С 2016 года обязательная доля биоэтанола в бензинах возрастает до 7%.

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