Долг российских потребителей перед «Газпромом» превышает 3 млрд долл.

Москва. Российские потребители не заплатили газовому монополисту «Газпрому» 100,7 млрд рублей (более 3 млрд долл.).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом сообщил глава компании Алексей Миллер.

«Ситуация для «Газпрома» в связи с замораживанием тарифов, конечно же, осложняется тем, что нарастает задолженность за поставки газа. Общая просроченная задолженность на сегодняшний день составляет 100,7 млрд рублей, при этом она нарастает значительными темпами», - сказал Миллер.

При этом он отметил, что задолженность на 1 января 2012 года составляла 57,7 млрд рублей (1,8 млрд долл.).

По словам главы «Газпрома», основными неплательщиками являются три категории потребителей – это коммунальный комплекс, население и электроэнергетика.

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Миллер сообщил, что сегодня задолженность населения достигла почти 45 млрд рублей (около 1,5 млдр долл.).

«Крайне неблагоприятная ситуация сложилась вокруг платежей населения в регионах Северо-Кавказского федерального округа, доля которого в общероссийской просроченной задолженности населения в настоящее время составляет 80%», - сказал он.

Миллер считает, что необходимо рассмотреть возможность перехода к авансовой системе оплаты коммунальных услуг в России.

Как сообщал УНИАН, сегодня глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Украина полностью не заплатила за поставки газа за август в сумме 882 млн. долл.

По словам заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева, газовый холдинг во вторник, 29 октября, рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату, и есть возможность сделать это немедленно.