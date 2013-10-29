Сланцевый газ сделает Украину энергетически более независимой - посол США

Посол США Джеффри Пайетт заявляет, что сланцевый газ даст Украине возможность стать более энергетически независимой страной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал во время своего выступления перед студентами Национального университета Киево-Могилянская академия.

“Сланцевый газ дает Украине возможность стать более энергетически независимой, создать новые рабочие места и потенциально возродить конкурентоспособность ключевых секторов легкой промышленности и тяжелой индустрии”, - сказал посол.

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Пайетт отметил, что американские компании готовы делиться опытом США со своими украинскими партнерами в этой отрасли. “Нам эта новая технология дала много экономических преимуществ... Я уверен, что украинские, американские и европейские компании могут работать совместно с местной и региональной властью, чтобы довести этот амбициозный план до реальных плодов”, - сказал посол.

Он также отметил, что в дополнение к расширению источников энергоснабжения Украина может извлечь выгоду и от уменьшения энергопотребления благодаря проектам по повышению производительности использования энергии, например таких, как только что начатые проекты во Львове по реформированию муниципального отопления и использованию экологически чистых технологий, которые осуществляются по программе кредитных гарантий Агентства США по международному развитию на сумму 10 млн долл.

Кроме того, Пайетт отметил, что потенциал Украины не ограничивается новыми энергетическими технологиями - она также может играть существенную роль среди энергетических рынков Европы.

“Усовершенствование государственной политики и курс на модернизацию позволит Украине стать региональным распределительным узлом природного газа и экспортером электроэнергии в центральную и восточную Европу”, - сказал посол.