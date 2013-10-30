Украина подпишет соглашение с Eni и EDF по разработке шельфа Черного моря

Правительство Украины, стремящейся снизить зависимость от дорогого российского газа, решило подписать соглашение с итальянской Eni и французской EDF о совместной разработке участков на шельфе Черного моря, пишет "Рейтер".

Решение без конкурса определить партнеров последовало после того, как российский газоэкспортный монополист Газпром во вторник заявил, что Киев задерживает $882 миллиона в счет оплаты газа, импортированного еще в августе.

В обнародованном во вторник на правительственном сайте (www.kmu.gov.ua) распоряжении говорится, что кабинет одобрил предложение межведомственной комиссии подписать соглашения о разделе продукции при разработке углеводородных площадей Субботино, Абиха, Маячная и Кавказская на шельфе Черного моря с участием Eni, EDF и украинских компаний Черноморнафтогаз и Воды Украины.

Украина ранее оценивала инвестиции в освоение этих участков в $4 миллиарда.

За месяц до саммита в Вильнюсе, на котором Украина надеется договориться о либерализации торговли с ЕС, против чего возражает Кремль, Газпром пригрозил потребовать от покупателя - обременной долгами госкомпании Нафтогаз - предоплаты за топливо.

Импортировавшая в 2012 году из России 33 миллиарда кубометров, Украина надеется снизить эти закупки также благодаря добыче сланцевого газа.

В начале октября Киев сделал последний шаг, необходимый для подписания с американской Chevron соглашения о добыче сланцевого газа на западе страны, получив одобрение депутатов Львовской области. В начале этого года подобное соглашение о добыче сланцевого газа на востоке Украины было подписано с Royal Dutch Shell.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, освоение двух месторождений сланцевого газа даст Украине 11-16 миллиардов кубометров топлива дополнительно к добываемым сегодня примерно 20 миллиардам кубометров в год.

Украина потребляет примерно 50 миллиардов кубометров газа в год.

Рентабельность энергоёмких экспортных отраслей Украины страдает от дороговизны продукции Газпрома, за сделку с которым поплатилась свободой экс-премьер, лидер украинской оппозиции Юлия Тимошенко. Кремль говорит, что готов снизить цену, которая в текущем году составляет около $400 за 1.000 кубометров, если Киев откажется от европейской интеграции - препятствием которой стал возмутивший Запад приговор Тимошенко - ради Таможенного союза с Россией, Казахстаном и Белоруссией.