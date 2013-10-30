Нефть дешевеет на фоне максимального за 4 месяца роста запасов топлива в США

09:21, 30 октября 2013
Энергетика
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На мировых торгах в среду, 30 октября, цены на нефть снижаются на фоне роста  объема оптовых запасов сырья в США.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,2% - до 108,79 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,5% и составила 97,71 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти возросли на 2,4 миллиона баррелей - до 382,2 миллиона баррелей, что является максимальным показателем за последние четыре месяца. Запасы горючего увеличились на 740 тысяч баррелей.

По мнению экспертов, падение потребительского спроса, скорее всего, продолжит оказывать влияние на цены.

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