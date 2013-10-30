Exxon Mobil снова признана крупнейшей энергокомпанией мира

Агентство Platts представило ежегодный рейтинг 250 крупнейших энергокомпаний мира.

Лидером списка по-прежнему остается американская Exxon Mobil. Но в тройке лидером произошли изменения - американская Chevron обогнала британо-нидерландскую Royal Dutch Shell и основалась на второй строчке рейтинга. Норвежская Statoil заняла пятое место, французская Total — шестое, китайские PetroChina и Sinopec восьмое и десятое места, соответственно.

На этом раз в десятку попали сразу три российские компании - «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». «Газпром» за год поднялся с пятого на четвертое место, «Роснефть» - с десятого на девятое место, а «Лукойл» - с 11 на седьмое место, пишут "Ведомости".

При составлении рейтинга Platts опирается на следующие критерии — стоимость активов, выручка, прибыль и возврат на вложенный капитал.

Как сообщал УНИАН, Украина подписала соглашение с Shell о добыче сланцевого газа. Компания уже ведет геологоразведку месторождения. Проект соглашения с Chevron о разработке сланцевого газа уже одобрен.

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