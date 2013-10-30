Кабмин планирует одобрить проект СРП с Сhevron по разработке Олесской площади

Кабинет министров на сегодняшнем заседании планирует одобрить проект соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией "Шеврон Юкрейн Б. В" (Chevron) по добыче углеводородов на Олесской площади.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Сегодня мы рассмотрим проект распоряжения об одобрении проекта соглашения по разделу углеводородов, которые будут добываться на Олесской площади», - сказал Азаров.

Он отметил, что согласно проекту соглашения компания Сhevron инвестирует 350 миллионов долларов в разведку сланцевого газа во Львовской и Ивано-Франковской областях. Общие инвестиции в добычу газа, сказал Азаров, составят более 10 миллиардов долларов. Будет создано 10-15 тысяч рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Кабинет министров Украины передал проект соглашений о разделе продукции относительно Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение повысить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади, которую совместно будут осуществлять компании Chevron и «Недра Олесская».

20 сентября текущего года Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади "Олесская", между Государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." и ООО "Недра Олесская".

Депутаты Львовского областного совета 3 октября согласовали проект СРП с компанией "Шеврон Юкрейн Б. В" о добыче сланцевого газа на Олесской площади.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.