"Нафтогаз" не смог заплатить "Газпрому" из-за долгов теплоснабжающих компаний

Проблемы с оплатой газа связаны с задолженностью теплоснабжающих компаний (ТКЭ) перед "Нафтогазом", которая сейчас составляет 2,1 млрд долларов. Об этом сообщил источник в Минэнергоугля, пишет "Коммерсант-Украина".

При этом больше половины суммы ($1,27 млрд) является долгом правительства перед ТКЭ в рамках субсидирования тарифов на тепло. По словам собеседника "Ъ", если "Газпром" введет предоплату, украинская монополия будет вынуждена перейти на аналогичный режим работы и с ТКЭ. Ситуация усугубляется тем, что на прошлой неделе Рада разрешила Кабмину субсидировать тарифы на тепло и водоснабжение векселями. В ТКЭ уже заявили, что намерены использовать эти векселя для погашения задолженности перед "Нафтогазом", что ухудшит и без того непростое положение газовой компании.

Еще одной причиной проблем "Нафтогаза" стало то, что в марте компания вынужденно уступила Ostchem продажи газа промышленности — только она является платежеспособным потребителем, продажи топлива которому приносят прибыль.

Претензии "Газпрома" являются попыткой давления на Украину, которой нужно определиться, присоединяется ли она к Таможенному союзу или идет по пути евроинтеграции, считает Сергей Вахрамеев из "Анкоринвеста". Он не исключил, что дело дойдет до ограничения поставок и газовой войны, причем в данном случае в ЕС могут счесть виновной Украину.

У Украины есть только два выхода из сложившегося положения — повышение тарифов на тепло до экономически обоснованного уровня или возврат промышленных потребителей "Нафтогазу", отмечает президент международного энергетического клуба Q-club Александр Тодийчук. По его мнению, если "Нафтогаз" вернет себе промышленных потребителей, то в течение полутора-двух месяцев сможет аккумулировать необходимые для расчета с Россией средства. Повышать же тарифы накануне президентских выборов, которые запланированы на 2015 год, президент Виктор Янукович вряд ли станет, добавляет президент Энергетической ассоциации Украины Василий Котко.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" обеспокоен ситуацией с оплатой поставок российского газа в Украину, до сих пор не оплачены поставки за август на 882 миллиона долларов, хотя контрактом предусмотрен переход на систему предоплаты в случае нарушения условий платежей, заявил журналистам председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.