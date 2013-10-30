Соглашение о разделе продукции с Сhevron планируют подписать 5 ноября

Соглашение о разделе продукции (СРП) по добыче сланцевого газа на Олесской площади (Львовская и Ивано-Франковская области) с компанией "Шеврон Юкрейн Б. В" планируется подписать 5 ноября в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков.

Он также сообщил, что на сегодняшнем заседании Кабинет министров одобрил проект этого соглашения.

«Кабинет министров одобрил проект соглашения, которое будет подписано 5 ноября в рамках инвестиционного форума, который будет проходить в Киеве», - сказал Проскуряков.

Как сообщал УНИАН, в июне т.г. Кабинет министров Украины передал проект соглашений о разделе продукции относительно Олесской площади для согласования во Львовский и Ивано-Франковский облсоветы.

Министерство энергетики и угольной промышленности по просьбе Ивано-Франковского и Львовского областных советов приняло решение повысить экологические требования к добыче сланцевого газа на Олесской площади, которую совместно будут осуществлять компании Chevron и «Недра Олесская».

20 сентября текущего года Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади "Олесская", между государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." и ООО "Недра Олесская".

Депутаты Львовского областного совета 3 октября согласовали проект СРП с компанией "Шеврон Юкрейн Б. В" о добыче сланцевого газа на Олесской площади.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.