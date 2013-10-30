Литва вновь призывает Беларусь не строить АЭС

Минск. Министерство иностранных дел Литвы призывает Беларусь не строить АЭС до завершения оценки ее воздействия на окружающую среду.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, на сайте литовского внешнеполитического ведомства говорится: «Принимая во внимание тот факт, что 29 октября Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси выдало лицензию на внедрение ядерного оборудования первого энергоблока Белорусской атомной электростанции, МИД Литвы обращает внимание, что процесс оценки воздействия на окружающую среду в рамках Конвенции Эспоо еще не завершен, поэтому строительные работы на территории АЭС и решение по внедрению ядерного оборудования являются очевидным несоблюдением положений конвенции».

Кроме того, МИД Литвы напоминает, что 5 апреля Комитет по осуществлению Конвенции Эспоо опубликовал заключение, в котором констатируется, что Беларусь нарушила конвенцию.

«Беларусь призывается представить подробные ответы на все вопросы, поднятые литовской стороной, а также принять во внимание замечания литовских экспертов и общественности и придерживаться требований Конвенции Эспоо», - подчеркивается в пресс-релизе МИД Литвы.

Как сообщал УНИАН, 21 октября в Беларуси стартовал проект общественного мониторинга воздействия Белорусской АЭС на окружающую среду. По информации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, результаты исследования будут готовы к концу ноября, а в декабре – обнародованы в СМИ. Проект является долгосрочным и будет реализовываться как во время строительства АЭС, так и после введения станции в эксплуатацию. Анализ проб воды, почвы и воздуха будет проводиться ежегодно.

У Беларуси и Литвы существуют трения по вопросу выполнения Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Эспоо) в части безопасности строящейся АЭС для сопредельных государств. Литва недовольна тем, что Беларусь строит свою АЭС рядом с границей.

АЭС будет размещена на Островецкой площадке в Гродненской области. Первый блок АЭС планируется ввести в строй в 2017 году, второй – в 2018 году. Под строительство станции Россия выделяет Беларуси льготный госкредит в размере до 10 млрд долларов сроком на 25 лет.

Основные работы на площадке строительства АЭС начнутся уже в ноябре. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы для сооружения обоих энергоблоков одновременно.