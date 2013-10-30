Янукович: Украина будет увеличивать добычу нефти и газа

Украина стремится к энергетической независимости за счет увеличения добычи собственных энергоресурсов - нефти, газа и наращивания производства электроэнергии.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил во время встречи с руководителями энергетических компаний «Эни» (Италия) и «Электрисите де Франс» (Франция), сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В ходе встречи министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и председатель совета правления, главный исполнительный директор компании «Электрисите де Франс» Анри Проглио подписали Меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве в сфере газовой промышленности и электроэнергетики.

Янукович подчеркнул, что «Украина - это государство, в программе которого сейчас большие, амбициозные планы по увеличению энергетической независимости, добычи газа, нефти».

Он выразил убеждение, что сотрудничество Украины с компаниями «Эни» и «Электрисите де Франс» будет плодотворным. «Сочетание наших возможностей с вашими возможностями - очень интересный проект, который будет способен эффективно работать», - сказал Янукович.

Председатель правления «Эни» Паоло Скарони, в свою очередь, отметил, что его компания демонстрирует наибольшую активность в Украине по освоению добычи газа как из традиционных, так и нетрадиционных источников. Кроме того, по его словам, компания работает с НАК «Нафтогаз Украины» над реабилитацией тех скважин, которые уже вышли из эксплуатации.

Скарони подтвердил готовность компании к работе в Украине по дальнейшему развитию ее энергетического сектора. «Мы вносим свой вклад в добычу углеводородов в вашей стране. Хочу еще раз подтвердить нашу настроенность инвестировать в Украину и помогать ей в развитии добычи углеводородов на ее территории», - сказал он.

Генеральный директор, председатель совета директоров «Электрисите де Франс» Проглио сообщил, что его компания в последнее время много работала совместно с Минэнергоугля над развитием своей инвестиционной деятельности в Украине. По его убеждению, Украина и «Электрисите де Франс» имеют перспективы сотрудничества в ядерной энергетике.

«Мы настроены также сосредоточить наше внимание на этом секторе. Мы открыты к расширению в этом нашего сотрудничества в случае если Украина настроена на это. Мы также намерены развивать наше сотрудничество в секторе дистрибуции энергии, и также хочу подтвердить нашу готовность к развитию сотрудничества в технологических направлениях как в сфере энергетики, так и газа, и инвестировать в Украину с целью создания новых рабочих мест», - сказал Проглио.

Как сообщал УНИАН, Украина рассматривает возможность подписания соглашения о разделе продукции с итальянской компании Eni и французской «Элекрисити де франс» по добыче углеводородов на Прикерченском участке шельфа Черного моря.

В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, которые добывают газ в бассейне Черного моря.

По данным геологических исследований, основные запасы углеводородного сырья Черноморского бассейна залегают на глубине от 120 м до 1000 м. На средних глубинах моря первоочередными объектами для освоения с помощью полупогруженных платформ является участок Палласа (глубина моря 450-850 м), а для геологического изучения - акватория Прикерченского шельфа, участки Скифский и Форосский. Прогнозные запасы свободного газа в пределах участка Палласа составляют около 120 млрд куб. м газа (в т.ч. украинская часть - 86 млрд куб. м), растворенного газа - 8,6 млрд куб. м (в т.ч. украинская часть - 8,2 млрд куб. м), нефти и газового конденсата - 70 млн тонн (в т.ч. украинская часть - свыше 45 млн т).

Согласно принятому Кабинетом министров прогнозному балансу, в 2013 году добыча природного газа в Украине запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м.