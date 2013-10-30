В "Газпроме" заявляют, что не ведут переговоры с "Нафтогазом" по погашению долга

"Газпром" в настоящее время не ведет никаких переговоров с "Нафтогазом Украины", настаивает на погашении задолженности украинской компанией, сообщил агентству "Прайм" источник в российском газовом холдинге.

"Вызывает крайнее удивление заявление официальных лиц украинского правительства о том, что в настоящее время делегация НАК "Нафтогаз Украины" во главе с Евгением Бакулиным находится в Москве на переговорах об урегулировании задолженности за российский газ. Никаких встреч в Москве с господином Бакулиным не проводилось, украинская сторона с такими предложениями в "Газпром" не обращалась, и "Газпром" не ведет никаких переговоров. Все, что сейчас должен сделать "Нафтогаз" - просто выполнить свои контрактные обязательства и немедленно погасить задолженность", - сказал источник в "Газпроме".

Он добавил, что для всех, кто хорошо владеет историей взаимоотношений с Украиной по газу, выглядит нелепым и утверждение украинских должностных лиц о том, что украинская сторона всегда рассчитывалась с "Газпромом" за газ.

"Все расчеты производились исключительно благодаря добровольным авансовым платежам "Газпрома" за транзит российского газа по территории Украины, то есть за газпромовские деньги. В настоящее время весь транзит газа на будущий год "Газпромом" уже оплачен, и такой возможности больше нет", - цитирует агентство слова источник в "Газпроме".

Как сообщал УНИАН, сегодня министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Украина сегодня-завтра путем переговоров с российской стороной намерена разрешить проблемную ситуацию с оплатой НАК «Нафтогаз Украины» газа, закупленного у «Газпрома» в предыдущие месяцы.

При этом он добавил, что в настоящее время в Москве для проведения переговоров находится украинская делегация во главе с главой правления «Нафтогаза» Евгением Бакулиным.

«Мы всегда рассчитывались и рассчитаемся в этот раз с нашими партнерами. Мы никогда не были никому должны. Бывают, конечно, неувязки, бывают вопросы по срокам, связанные с общеевропейским кризисом. Поэтому и есть небольшие задержки по платежам», - сказал Ставицкий.

Он также отметил, что результат переговоров ожидается сегодня или завтра.

«Рассчитываем сегодня, максимум завтра», - сказал Ставицкий, отвечая на вопрос, когда ожидается результат переговоров.

При этом Ставицкий отметил, что вряд ли возникнет ситуация, когда «Газпрому» придется вводить предоплату за газ для Украины. «Надеюсь, что наши партнеры будут исходить не из политических, а из бизнес-интересов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 октября российский газовый монополист "Газпром" заявил, что рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату и что у него есть возможность сделать это немедленно.

Ранее в тот же день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

Премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром». При этом он отметил, что причины для задержек оплаты есть. «Какие-то могут быть причины, я о них говорил. Я же не говорю, что у нас все безоблачно... Проблемы есть. Но они не являются какими-то критическими», - сказал Азаров.