Минэнергоугля и французская EDF обсудили сотрудничество в ядерной энергетике

Министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий обсудил с главным исполнительным директором французской энергетической компании Electricite de France (EDF) Анри Проглио вопросы сотрудничества в сфере ядерной энергетики.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере ядерной энергетики и варианты экспорта электроэнергии в ЕС. Также была достигнута договоренность о создании рабочей группы для проработки всех возможностей сотрудничества», - передает пресс-служба министерства со ссылкой на встречу с топ-менеджером компании 30 октября в Киеве.

Согласно сообщению, между министерством и компанией EDF так же был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере газовой промышленности и электроэнергетики.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 октября 2013 года Кабинет министров утвердил проект соглашения о разделе продукции с итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) по добыче газа на шельфе Черного моря.

Речь идет о разработке нефтегазовых месторождений на участках Субботина, Абиха, Маячная и Кавказская.

Справка УНИАН. EDF - крупнейшая энергогенерирующая компания Франции. Управляет 18 атомными электростанциями на территории Франции, которые на 80% обеспечивают страну электроэнергией.