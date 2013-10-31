Обвал на рынке нефти продолжается

На мировых торгах в четверг, 31 октября, цены на нефть продолжают снижаться на фоне статистики Министерства энергетики США по запасам сырья.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,27% - до 109,56 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,29% и составила 96,49 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 25 октября, выросли на 4,1 миллиона баррелей, или на 1,1%, - до 383,9 миллиона баррелей при прогнозе роста на 2,4 миллиона баррелей.

Как отмечают эксперты, у нефтяного рынка сейчас не лучшие времена. Причина снижения цен очевидна - это рост запасов сырья в США.

Как сообщал УНИАН, 30 октября нефть также дешевела на фоне статданных Американского института нефти (API), согласно которым запасы топлива в США выросли до максимального за 4 месяца уровня.