Ставицкий: Украинские компании в этом году не покупали газ в России по 260 долларов

Ни одна из украинских компаний не закупала у «Газпрома» газ по 260 долларов, и поэтому не совсем понятно, почему Россия считает, что, сделав скидку для австрийской Ostchem, помогла «украинским друзьям». Об этом в эксклюзивном интервью УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий. Он считает, что детали этой сделки до сих пор не совсем ясны. Кроме того, он рассказал, каким образом и когда планируется разрешить проблему с реверсными поставками газа из Европы через Словакию, а также о том, чей газ может идти по новому маршруту в Украину из Хорватии с LNG-терминала на полуострове Крк.

- Эдуард Анатольевич, какой объем газа в подземных хранилищах планируется накопить на 1 ноября, и кому он будет принадлежать?

- На 1 ноября в украинских подземных хранилищах будет накоплено 18 миллиардов кубометров газа. 12,5 млрд кубов - газ «Нафтогаза», все остальное – Ostchem.

- Недавно стало известно, что Россия помогла «украинским друзьям» и сделала скидку на газ до 260 долларов за тысячу кубометров для закачки в подземные хранилища. Покупателю - компании Ostchem Дмитрия Фирташа - выделили кредит в 750 млн долларов для закупки 5 миллиардов кубов газа. Как Ostchem удалось получить газ почти на 35% дешевле, чем покупает «Нафтогаз»?

- На сегодняшний день нет ни одной украинской компании, не важно, какой собственности – государственной или частной, которая бы покупала газ за 260 долларов. Учитывая заявления российской стороны, мне не понятно, откуда появилась цена 260 долларов и о какой скидке и для каких «украинских друзей» идет речь. Кто-то что-то сказал. По моим данным, документы, которые зашли на таможню, свидетельствуют несколько об ином. Что касается Ostchem, то это - австрийская компания. Документы по ее сделке мы получим со дня на день.

- Так или иначе, газ попал в хранилища. Может ли накопленный объем «спасти» транзит в случае пиковых нагрузок в зимний период?

- Украине для внутреннего потребления достаточно 12,5 миллиарда кубов газа. Для нас никаких кризисов быть не может, даже в случае пиковых ситуаций. Для Европы – да. Но в данном случае это - не вариант «спасания» ситуации. Тут, я думаю, был найден компромисс между кем-то и кем-то, чтобы не выглядеть как два бойца, из которых один победил, а другой проиграл. Был найден компромисс, который всех устроил. Если Вы даете кому-то кредит и кто-то закачивает газ, то ради Бога, мы же не отягощены.

- Какую цену на газ Украина считает справедливой?

- Мы считаем на сегодня справедливой среднегодовую цену, учитывая цену на спотовых рынках, - 255-265 долларов за тысячу кубометров.

- Это без учета скидки по Харьковскому соглашению?

- Без всяких скидок. Это - цена справедливого рынка Европы. Цены на спотовых рынках есть и 290-300 долларов. Это – стреднегодовые цены. Отнимите транзит, который платится с крайней точки Украины на переходе Капушаны (Словакия) и до германского хаба - набегает еще где-то долларов 45. Вот и выходит среднегодовая цена 255-265 долларов.

- Какой объем газа планируется закупить в этом году по реверсу из Европы?

- Как я и говорил – минимум 2,5 миллиарда кубов. Из них мы уже закупили более 2-х.

Мы начали активно закупать газ из Европы с июня. Сейчас теплая погода и как результат - цена газа снизилась. Закупки сейчас идут через Польшу и Венгрию.

- С Венгрией были некоторые технические проблемы. Они разрешились?

- С Венгрией проблем уже нет. Реверс связан с определенными технологическими режимами и разницей в давлении. Поэтому абсолютно нормально, когда в процессе работы возникают какие-то технические вопросы, которые решаются в течение 2-3 дней.

- В сентябре с немецкой компанией RWE был подписан новый контракт на закупку газа. Каковы его условия?

- Да, это новый контракт на 1 год - до сентября 2014 года с возможностью пролонгации. Условия - коммерческая тайна. Единственное, что могу сказать, в нем зафиксирован теоретически возможный объем газа, цена определяется по формуле. Газ будет дешевле, чем российский.

- Чем эта формула отличается от российской?

- Справедливостью. Цена газа определяется спотовым рынком. Мы постепенно перейдем, и я считаю, что этот путь единственный и правильный, на спотовые цены для украинских потребителей природного газа. Думаю, это произойдет в ближайшие год-полтора, в зависимости от того, как пойдет работа по строительству газового хаба. Открытие словацкого маршрута полностью закрывает украинские коммерческие потребности в газе. Это объем в 16 миллиардов кубометров.

- Кстати, о Словакии. Когда все-таки удастся наладить поставки газа через эту страну?

- 7 ноября пройдет заключительная встреча в Еврокомиссии, на которой, уверен, вопрос будет решен положительно.

- О каком реверсе идет речь – фактическом или виртуальном?

- Мы рассматриваем два варианта. Слово «виртуальный» в этом контексте я бы не употреблял. В данном случае речь идет не о какой-то виртуальной процедуре, а о фактической прокачке газа. Так что, давайте будем точны в определениях, иначе мы будем уподобляться некоторым коллегам, которые пытались нас в чем-то заподозрить и обвинить. А потом, когда мы предоставили все документы, подтверждающие, что работаем не по «виртуальному», как говорилось, а фактическому реверсу, почему-то даже не соизволили признать, что все честно.

- С налаживанием схемы замещения газа есть проблема. Она заключается в том, что «Газпром» отказывается предоставлять Украине шипер-код**** для оформления газа без пересечения западной границы. Как она будет решена? «Газпром» согласится передать нам шипер-код?

- Почему только «Газпром»? Европейские покупатели тоже знают эти шипер-коды. По условию второго энергопакета, они доступны. Просто некоторые компании боятся раскрывать информацию, но европейским законом это разрешено.

Мы настаиваем на том, что как члены энергетического сообщества имеем право знать все шипер-коды. Это - наша позиция. Как они к нам попадут, меня не интересует. Они должны быть у нас. Так было до 2005 года. Потом начали с переводчиками куда-то ездить, «на коленке» подписывать контракты. Вот мы и получили результат.

- Как Вы считаете, не была бы совершенно иной ситуация с поставками газа из России и транзитом, если бы Украина подала в арбитраж еще в 2010 году?

- Это - сложный вопрос. Разные бытуют мнения. Но я сужу по тому, как развиваются события в европейских странах. Суды длились достаточно долго и лишь сейчас выиграны у «Газпрома». Кто мог бы дать такую гарантию тогда. Мы только сейчас видим, что изменилась структура и рынка, и принятия решений. Поэтому сложно ответить на вопрос, что мы могли бы получить в итоге. Сейчас мы последовательно пытаемся добиться справедливой цены на газ путем переговоров. Доказываем, что правы, и пытаемся найти с коллегами общий язык, понимание того, что это будет обоюдовыгодно.

- Но иногда звучат заявления на самом высоком уровне, что у нас фактически нет аргументов в переговорах с Россией, чтобы достичь желаемого результата…

- Я не слышал таких заявлений. Хочу сказать, что переговоры ведутся все время. Я считаю, что у нас не исчерпаны возможности для диалога и мы в поиске решения вопроса. Может, на какой-то момент и была ситуация, что аргументы исчерпались, но потом они появлялись снова.

- Похожая ситуация, кстати, и с модернизацией ГТС. Об этом активно говорят минимум лет пять, однако ощутимого результата пока нет. Трехсторонний консорциум (Украина-ЕС-РФ), судя по заявлениям России, невозможен – Москва хочет заполучить ГТС. По этой же причине невозможен и двусторонний (Украина-РФ) – Киев не хочет терять систему.

- Мы со всеми партнерами находимся в нормальной конструктивной дискуссии. Она иногда охладевает, но потом приобретает новые краски, новые аргументы и возможности. Мы считаем, что придем к решению, которое было бы выгодно как, в первую очередь, Украине, так и нашим партнерам, кто бы это ни был. Мы абсолютно открыты для диалога, стояли и стоим на принципах справедливости и обоюдовыгодности. И еще хочу отметить, что мы не приемлем ультиматумов. Так что мы находимся в нормальном конструктивном диалоге и с еврокомиссаром по энергетике, и с нашими потенциальными партнерами – инвесторами по модернизации. Это вселяет в меня все большую уверенность, что мы добьемся максимально приемлемого результата для нашей страны в общении и с Европой, и с Россией. Мы не закрываем двери. Это перед нами пытаются их закрыть, но мы двери держим открытыми. Просто надо постучать, чтобы зайти, а не вламываться.

- В прошлом году «Газпром» заявил о том, что Украина по контракту недобрала газа на 7 миллиардов долларов. В этом году ситуация может повториться. Как поступит Украина?

- В этом году мы закупим 18 миллиардов кубов газа – согласно балансу, утвержденному правительством. Мы не приемлем позицию штрафов. Я даже не хочу рассматривать вариант, что нам кто-то может выставить штраф за недобор газа.

- Но это - не штраф, а требование оплатить невыбранный по условиям контракта газ. По сути, это выглядит как нарушение контракта. Штрафы были отменены Харьковскими соглашениями...

- Это штраф – по-другому расценить нельзя. Мы абсолютно адекватно ответили и ответим на такие претензии. Если кому-то что-то непонятно – пусть решают вопрос цивилизованным путем. Вот и все.

Вы считаете, что это - нарушение. А я как чиновник считаю, что никакого нарушения нет. Это - Ваше субъективное мнение, а я занимаю объективную позицию, читая документ. Я его так читаю. И не только я, но и юристы так читают. НАК «Нафтогаз Украины» сейчас выполняет условия контракта, который является для нее несправедливым.

- На днях по итогу Вашей встречи с еврокомиссаром Гюнтером Оттингером было объявлено, что Украина и ЕС согласовали новый маршрут поставки природного газа в Украину из Хорватии с LNG-терминала на полуострове Крк через территорию Венгрии. Мы будем участвовать в строительстве LNG-терминала? Кто будет финансировать проект, и откуда будет идти газ?

- Речь идет о том, что мы создаем новый коридор поставки газа в страны Центральной Европы, а не только в Украину. Звеном коридора будет наша ГТС с ее хранилищами.

Вопрос финансирования обсудят премьеры Украины и Хорватии на встрече в Киеве 5-6 ноября. Кто будет поставлять газ? Да кто угодно. В мире объем добычи природного газа растет в результате применения новых технологий. США обогнали Россию в июле 2013 года по добыче нефти и газа - стали лидером в мире. И они наращивают темпы производства. Через несколько месяцев ряд фирм получит лицензии на экспорт природного газа. Заканчивается строительство в Мексиканском заливе крупнейшего LNG-терминала объемом отпуска более 50 млн тонн, что в эквиваленте около 60-70 миллиардов кубометров в год. Куда этот газ пойдет? На ликвидные рынки. Где ликвидные рынки? Сейчас самый ликвидный рынок в Европе.

В Мозамбике крупнейшее месторождение открыла итальянская Eni и там добыча начнется через 3 года. Куда будет поставляться газ? На ликвидные рынки. Вообще стреднегодовая цена через 5 лет на природный газ в Европе будет колебаться от 200 до 250 долларов.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер

- Возвращаясь к России, хочу спросить, как идут работы по строительству завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области?

- Сейчас идут общестроительные работы, которые продлятся до весны. Потом продолжим процесс в соответствии с планом. Закончить строительство и запустить первую очередь планируем в 2015 году.

- Есть уверенность, что сроки будут соблюдены?

- Я уверен, что проект будет реализован в срок. Российская сторона, как акционер, заинтересована в скорейшем начале работы завода. Им это необходимо для возврата инвестиций.

Украина тоже заинтересована в скорейшем запуске завода не только с позиции энергетической безопасности, но и потому, что мы уже купили технологию, которую теперь надо внедрять в производство.

Также хочу сказать, что строительство завода по производству ядерного топлива на территории Украины, учитывая, что контрольным акционером предприятия является государственный концерн «Ядерное топливо», это и есть основной инструмент диверсификации поставок топлива для АЭС Украины.

Кроме того, с началом работы завода в Украине локализуются все элементы ядерно-топливного цикла, снизится зависимость от иностранных поставщиков. Тем самым усилится наша энергетическая независимость.

- Устраивают ли Украину технологии, по которым будет производиться топливо на заводе?

- Полностью устраивают, в противном случае российская компания «ТВЭЛ» не одержала бы победу в тендере.

Хочу отметить, что технологии по производству топлива для наших атомных станций, которые будут применяться на заводе с Смолино, являются не только самыми современными и отвечают требованиям безопасности, но и предусматривают возможность выпуска референтного топлива для всех украинских реакторов типа ВВЭР.

- Проектная мощность завода предусматривает удовлетворение потребностей НАЭК «Энергоатом» в полном объеме, или Украине придется покупать топливо «на стороне»?

- Мощность завода - около 2,5 тысячи тонн по году - обеспечат полностью наши реакторы топливом. Это именно тот объем, который нам необходим с учетом достройки 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС.

**** Вопрос оплаты «Нафтогазом» газа, закупаемого у «Газпрома», в интервью затронут не был, поскольку оно было записано накануне заявления России о задержках платежей.

***Шипер-код является штрих-кодом (газоотправителя) для таможенного оформления газа

Юрий Дощатов (УНИАН)