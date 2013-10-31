Украинские компании не закупали в этом году газ в России по 260 долларов – Ставицкий

12:18, 31 октября 2013
Энергетика
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Украинские компании не закупали газ у российского «Газпрома» по цене 260 долларов за тысячу кубометров. Об этом в интервью УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«На сегодняшний день нет ни одной украинской компании, не важно, какой собственности – государственной или частной, которая бы покупала газ по 260 долларов. Учитывая заявления российской стороны, мне не понятно, откуда появилась цена 260 долларов и о какой скидке для каких «украинских друзей» идет речь», – заявил Ставицкий.

Он также отметил, что, по его информации, «документы, которые зашли на таможню, свидетельствуют несколько о другом».

Ставицкий также отметил, что компания Ostchem является австрийской, а закупленный газ может быть подстраховкой для недопущения перебоев с транзитом газа из России в Европу в пиковые периоды его потребления зимой.

«Украине для внутреннего потребления достаточно 12,5 миллиарда кубов газа. Для нас никаких кризисов быть не может, даже в случае пиковых ситуаций. Для Европы – да. Но в данном случае это не вариант «спасания» ситуации. Тут, я думаю, был найден компромисс между кем-то и кем-то, чтобы не выглядеть как два бойца, из которых один победил, а другой проиграл. Был найден компромисс, который всех устроил. Если вы даете кому-то кредит и кто-то закачивает газ, то ради Бога», – отметил Ставицкий.

Полностью интервью Эдуарда Ставицкого читайте на сайте "УНИАН экономика".

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» продал холдинговой группе Ostchem Holding 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за 1 тыс. куб. м. для закачки в подземные хранилища газа Украины. Об этом 9 октября журналистам сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

8 октября Президент России Владимир Путин сообщил, что "Газпром" с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в подземные хранилища (ПХГ), цена на газ составила около 260 долл. за тысячу кубометров.

Путин при этом заявил, что Россия помогает Украине, «нашим украинским партнерам, нашим друзьям».

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