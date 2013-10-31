Прибыль Shell в третьем квартале сократилась на 32%

В прошлом квартале объем прибыли с учетом разовых факторов нидерландско-британской компании Royal Dutch Shell сократился на 32% по сравнению с тем же периодом в 2012 г., что обусловлено приостановкой поставок из Нигерии.

Скорректированная прибыль снизилась до 4,5 млрд долл. с 6,6 млрд долл. за подобный период 2012 г, передают Вести.ru.

Прибыль компании с учетом изменений расходов на производство (CCS) зафиксирована на уровне 4,3 млрд долл. в сравнении с 6,2 млрд долл., полученными в 2012 г.

Общая прибыль Shell уменьшилась до 4,7 млрд долл. с 7,2 млрд долл. в III квартале прошлого года. Выручка в прошлом квартале повысилась до 116,5 млрд долл. с 112,1 млрд долл., чистый объем капиталовложений за этот период составил 8,9 млрд долл.

Прибыль компании в сфере разведки и добычи без учета разовых факторов понизилась в III квартале на 29% в годовом исчислении до 3,5 млрд долл.

Прибыль Shell в сегменте разведки и добычи (upstream) без учета разовых факторов снизилась в минувшем квартале на 29% в годовом выражении до 3,5 млрд долл.

В сфере сбыта в минувшем квартале прибыль без учета разовых факторов снизилась на 49% до 829 млн долл.