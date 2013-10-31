Ставицкий: справедливая цена газа для закупки в России — 255-265 долларов

Украина считает справедливой среднегодовую цену газа, который закупается в России, в пределах 255-265 долларов за тысячу кубометров.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Мы считаем на сегодня справедливой среднегодовую цену, учитывая цену на спотовых рынках, 255-265 долларов за тысячу кубометров», - заявил Ставицкий.

При этом он отметил, что это цена без учета скидки в 100 долларов, действующей согласно Харьковскому соглашению.

«Без всяких скидок. Это - цена справедливого рынка Европы. Цены на спотовых рынках есть и 290-300 долларов. Это цены среднегодовые. Отнимите транзит, который платится с крайней точки Украины на переходе Капушаны (Словакия) и до германского хаба - набегает еще где-то долларов 45. Вот и выходит цена среднегодовая в 255-265 долларов», - отметил Ставицкий.

Справка УНИАН. Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долларов за 1 тыс. кубометров по Харьковскому соглашению 2010 года) в четвертом квартале составляет порядка 410 долл.

Украина с 2010 г. безуспешно добивается от России снижения цены на газ.

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