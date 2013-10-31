«Нафтогаз» должен сегодня решить вопрос с долгом «Газпрому»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» должна сегодня до конца дня решить вопрос с долгом перед российским газовым монополистом компанией «Газпром» в размере 882 млн долл. за потребленный в августе природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий по итогам прошедшей коллегии в Каневе.

«Мною дано было двое суток для решения этого вопроса главе правления «Нафтогаза». Время решения вопроса истекает сегодня. Мне глава НАК доложит, к каким договоренностям пришли», - сказал Ставицкий.

Он отметил, что вопрос расчетов «Нафтогаза» с «Газпромом» не является уникальной ситуацией. «Уверен, что мы решим этот вопрос... Уверен, что он (глава правления «Нафтогаза Украины» - УНИАН) справится с этим заданием и точно решит этот вопрос», - добавил министр.

По словам заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадима Чупруна, задолженность компании в 882 млн долларов перед «Газпромом» возникла, в первую очередь, из-за того, что предприятия теплокоммунэнерго увеличили свою задолженность в 2013 году перед «Нафтогазом» за потребленный газ до 17 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В этот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

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