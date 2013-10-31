«Нафтогаз» планирует в ноябре закачать в хранилища около 1 млрд куб. м газа

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в ноябре 2013 года закачать в подземные хранилища около 1 млрд кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил замглавы правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун.

«Мы планируем за ноябрь месяц закачать (в ПХГ - УНИАН) приблизительно 1 млрд кубометров. В хранилищах будет 19,1 млрд кубометров», - сказал он.

В тоже время замглавы правления «Нафтогаза» сообщил, что по состоянию на 28 октября в подземных хранилищах накоплено около 18 млрд кубометров природного газа.

«Потребление природного газа на протяжении четвертого квартала 2013 года - в первом квартале 2014 года прогнозируется на уровне 38,7 млрд кубометров», - добавил он.

В то же время Чупрун отметил, что если в ближайшее время не разрешится вопрос с финансированием закачки «Нафтогазом» природного газа от российской компании «Газпром», то в ноябре НАК может приступить к «беспрецедентной» для данного периода времени процедуре: начать преждевременный подъем природного газа с подземных хранилищ. По словам Чупруна, возможный объем поднятого газа в ноябре может достичь 2,5 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» продал холдинговой группе Ostchem Holding 5 млрд куб. м газа по цене 260 долл. за 1 тыс. куб. м. для закачки в подземные хранилища газа Украины. Об этом 9 октября журналистам сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

8 октября Президент России Владимир Путин сообщил, что "Газпром" с ведома российского руководства предоставил Украине скидку на газ для закачки в подземные хранилища (ПХГ), цена на газ составила около 260 долл. за тысячу кубометров.

Однако министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий в интервью УНИАН заявил, что на сегодняшний день нет ни одной украинской компании, не важно, какой собственности – государственной или частной, которая бы покупала газ по 260 долларов.

Ставицкий также отметил, что компания Ostchem является австрийской, а закупленный газ может быть подстраховкой для недопущения перебоев с транзитом газа из России в Европу в пиковые периоды его потребления зимой.