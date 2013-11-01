Нефть дорожает на позитивных статданных из Китая

На мировых торгах в пятницу, 1 ноября, цены на нефть растут на фоне позитивных статданных из Китая..

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже увеличилась на 0,36% - до 109,23 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,1% и составила 96,48 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По оценке HSBC, показатель вырос в прошлом месяце до 50,9 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее, в то время как по версии государственного управления статистики КНР индекс повысился до максимума за последние полтора года и составил 51,4 пункта.

Как отмечают аналитики, показатели из Китая за прошлый месяц оказались хорошими, но цены на нефть вырастут незначительно ввиду сохраняющихся больших запасов сырья, в частности, в США.

Как сообщал УНИАН, в течение недели нефть дешевела на фоне роста запасов топлива в США до максимума за последние 4 месяца.