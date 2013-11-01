Кабмин включил производство биоэтанола в перечень приоритетных отраслей экономики

Кабинет министров Украины включил производство биоэтанола в перечень приоритетных отраслей экономики для развития и привлечения инвестиций. Соответствующее распоряжение №843 от 14 августа размещено на сайте правительства.

Таким образом, на сегодняшний день в перечень приоритетных отраслей экономики входят:

агропромышленный комплекс по направлениям - производство, хранение пищевых продуктов, в том числе детского питания, а также производство биотоплива, с ориентацией на импортозамещение;

жилищно-коммунальный комплекс по направлениям: создание объектов обращения с отходами (бытовыми, промышленными и отходами, которые образовались в результате добычи и переработки полезных ископаемых и производства электрической и тепловой энергии );

строительство, реконструкция и техническое переоснащение в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода;

машиностроительный комплекс по направлениям - производство новых и импортозамещающих видов компьютеров, электронной и оптической продукции, машин и оборудования, электрооборудования, автотранспортных и других транспортных средств;

транспортная инфраструктура по направлениям - строительство, реконструкция и техническое переоснащение в сфере транспортной инфраструктуры;

курортно-рекреационная сфера и туризм по направлениям - строительство курортно-рекреационных объектов и объектов туристической инфраструктуры;

обрабатывающая промышленность по направлению - импортозамещающее металлургическое производство.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович определил Министерство экономического развития и торговли ответственным за утверждение инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, предусматривающих использование государственной поддержки. В сентябре 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест», которым предусмотрена реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики при государственной поддержке.

19 июля 2013 года Кабинет министров утвердил три первых проекта для привлечения кредитов на общую сумму 1,65 млрд грн – два проекта по развитию транспортной инфраструктуры в Виннице и проект строительства первой очереди Днестровской ГАЭС.