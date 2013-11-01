Россия снизила экспортную пошлину на нефть на 20,5 доллара - до 395,9 доллара за тонну. В октябре пошлина составляла 416,4 доллара за тонну.

Льготная ставка на нефть Восточной Сибири, Каспийских месторождений и Приразломного месторождения составила 192,9 доллара против 208,3 доллара за тонну в октябре.

Пошлина на сверхвязкую нефть (равна 10% от пошлины на нефть) с 1 ноября составляет 39,5 доллара против 41,6 доллара за тонну в октябре, передает РИА "Новости".

Пошлина на светлые и темные нефтепродукты, которая с 1 октября 2011 года унифицирована на уровне 66% от пошлины на нефть, составляет 261,2 доллара за тонну. С 1 октября она была установлена на уровне 274,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт бензина, исходя из коэффициента 0,9, в ноябре понижена до 356,3 доллара за тонну с 374,7 доллара за тонну в октябре. Пошлина на сжиженный углеводородный газ увеличена до 154,3 доллара за тонну, в октябре она находилась на уровне 121,3 доллара за тонну.

Средняя цена мониторинга за период с 15 сентября по 14 октября составила 793,8 доллара за тонну нефти марки Urals.

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты рассчитываются ежемесячно на основании средней мировой цены на нефть и публикуются на сайте Минэкономразвития. До апреля 2013 года ставки экспортных пошлин утверждались постановлением правительства РФ.