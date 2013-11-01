Белорусы с сегодняшнего дня будут больше платить за электроэнергию и газ

Минск . В Беларуси 1 ноября повышаются тарифы на электроэнергию, тепло и газ для населения, согласно постановлению Совета министров от 30 октября 2013 года № 941, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале.

Так, тарифы на электрическую энергию для населения будут увеличены на 8,3%.

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, составит 518,9 рублей (0,06 долл.) за 1 кВт/ч, дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) – 363,2 рублей (0,04 долл.) за 1 кВт/ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) – 610,6 рублей (0,07 долл.) за 1 кВт/ч.

Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) подорожает до 610,6 рублей (0,07 долл.) за 1 кВт/ч, в остальное время суток – до 1 831,8 рублей (0,2 долл.) за кВт/ч. В остальных случаях одноставочный тариф составит 610,6 рублей (0,07 долл.) за 1 кВт/ч, дифференцированный тариф в период минимальных нагрузок – 427,4 рублей (0,05 долл.) за 1 кВт/ч, в период максимальных нагрузок – 1 221,2 рублей (0,13 долл.) за 1 кВт/ч.

Последнее повышение тарифов на электроэнергию было 1 сентября – на 11,8%.

Документом также повышена цена на природный и сжиженный газ и тарифы на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения увеличен на 6,8% до 75 719,6 рублей (8,2 долл.) за 1 Гкал.

Цена 1 кубометра газа, используемого в жилых домах и квартирах с установленными приборами индивидуального учета расхода, а также в садовых домиках (дачах) при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов и (или) газовых водонагревателей, в отопительный период выросла на 8,8% - до 440 рублей (0,05 долл.), в летний период – на 19%, до 1 466,6 рублей (0,16 долл.), при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов - также на 19%, до 1466,6 рублей (0,16 долл.).

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Оплата за газ, используемый в жилых домах и квартирах без приборов индивидуального учета расхода газа при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения с одного проживающего в месяц выросла на 19,3% - до 11 750 рублей, при наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) на 19% до 33 750 рублей, при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - на 19,1% до 19 050 рублей.

Документом также на 19% повышены цены на сжиженный газ, используемый в жилых домах и квартирах, - за баллон в 21 кг до 3 019 рублей за кг, для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) – до 7 217,1 за кг.

Последнее повышение данных тарифов было 1 октября – на 12,7-32%.