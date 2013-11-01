Украина в октябре сократила импорт газа из Венгрии на 7%

Украина в октябре 2013 года сократила импорт природного газа из Венгрии по сравнению с предыдущим месяцем на 7% — до 222,1 млн куб. м с 238,184 млн куб. м, сообщает оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd.

В первой половине августа компания «Укртрансгаз», оператор газотранспортной системы Украины, осуществила работы по расширению пропускной способности газового коридора на границе с Венгрией, что позволило вдвое увеличить прокачку природного газа через границу.

С начала года поставки природного газа в Украину с территории Венгрии составили почти 900 млн куб. м.

Справка УНИАН. Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Открытие всех четырех маршрутов позволит Украине увеличить ежегодные поставки газа до 30 млрд куб. м. Наиболее перспективным маршрутом поставок газа в Украину является словацкий, однако из-за необходимости согласования данного вопроса с российским газовым монополистом — компанией «Газпром» подписание соглашения со словацким оператором ГТС для Украины представляется затруднительным.

Однако директор секретариата Энергетического сообщества Янеш Копач считает, что поставки природного газа из Словакии в Украину в реверсном режиме могут быть налажены уже до конца текущего года, но этот вопрос напрямую зависит от активности действий НАК «Нафтогаз Украины». На сегодняшний день поставками газа в Украину занимаются энергетический холдинг Рината Ахметова ДТЭК (с территории Венгрии), компания Сергея Курченко ВЕТЭК (также с территории Венгрии), компания Дмитрия Фирташа Ostchem (через территорию РФ), а также государственная НАК «Нафтогаз Украины» (из Польши, РФ).