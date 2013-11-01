В Украине 160 котельных перевели на альтернативные виды топлива

В Украине с начала года на альтернативные виды топлива были переведены 160 котельных, а капитальный ремонт для повышения энергоэффективности был проведен в почти 700 котельных, сообщила пресс-служба Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

Как говорится в сообщении, глава Минрегиона посетил в городе Черкассы реконструированную за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития котельную, позволяющую добиться ежегодной экономии топлива на уровне 3,1 млн грн.

Весь комплекс работ по установке нового работающего на отходах древесины биокотла на этой котельной, позволяющего в два раза сократить себестоимость тепла, обошелся компании «Черкассытеплокомунэнерго» в 9 млн грн.

«Такая котельная является выгодной. Кроме того, что является автономной, она еще и экономит бюджетные средства, средства граждан. Именно поэтому министерство всесторонне поддерживает такие инициативы», - цитирует министра пресс-служба.

По словам Темника, министерство ставит целью распространить черкасский опыт перевода коммунальных котельных на альтернативные виды топлива на всю страну.

В этот же день в Черкассах в присутствии министра состоялся запуск другой модернизированной за счет кредитов ЕБРР котельной, работающей уже на газе.

По оценке профильного министерства, произведенные работы по замене водонагревающего и другого оборудования позволят добиться ежегодной экономии газа на сумму 2,3 млн грн.

Пресс-служба не сообщает о стоимости модернизации этого объекта, обслуживающего 28 промышленных предприятий, 10 бюджетных организаций и 38 домов, но говорит об ориентировочном сроке окупаемости проекта в 4,5 года.

Городские власти Черкасс, говорится в релизе, планируют в ближайшие три года продолжить программу повышения энергоэффективности коммунального хозяйства с привлечением кредитов ЕБРР.