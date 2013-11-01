Миллер раскрыл условия рассрочки по долгу "Нафтогаза"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер предоставил дополнение к контракту с "Нафтогазом Украины", согласно которому была предоставлена отсрочка оплаты августовских поставок газа до 1 октября: под 6% годовых до дня оплаты.

Как сообщает агентство «Прайм», на просьбу показать документ Миллер ответил: "Почему нет, конечно, покажем. Покажем прямо сейчас".

Как следует из документа, подписанного "Газпромом" и "Нафтогазом" 18 сентября, украинский холдинг должен был "частично оплатить предварительный счет от 2 августа на сумму в 1 миллион долларов не позднее 7 сентября". Остальная сумма должна была быть оплачена не позднее 1 октября, при этом за предоставление отсрочки "Нафтогаз" должен выплатить проценты.

"Начисление процентов за каждый день рассрочки в размере 6% годовых на остаток невыплаченной суммы рассрочки начинается с 8 сентября и заканчивается датой оплаты в полном объеме включительно", - говорится в документе.

Агентство напоминает, что Миллер 29 октября заявил, что Киев до сих по не оплатил 882 миллиона долларов за поставленный в августе газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что судя по всему украинская сторона платить не собирается. Так он отреагировал на заявление главы правительства Украины Николая Азарова, который охарактеризовал проблему с оплатой российского газа как не критичную.

Заместитель пред правления «Газпрома» Валерий Голубев позже сказал, что холдинг может потребовать предоплату уже в ноябре, за декабрьские поставки, если долг не будет урегулирован. Глава Минэнерго Украины Эдуард Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен в четверг, 31 октября. Однако сегодня, 1 ноября, он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения теперь не ставятся.