Крупнейшие нефтяные компании мира сокращают прибыль
Падение рентабельности нефтеперерабатывающего бизнеса по всему миру оказало негативное влияние на прибыль крупнейших нефтяных компаний, сообщают Вести.ru со ссылкой на газету Financial Times.
Так, объем прибыли с учетом разовых факторов нидерландско-британской компании Royal Dutch Shell в июле-сентябре текущего года сократился на 32% - до $4,5 млрд по сравнению с тем же периодом в 2012 г.
Чистая прибыль крупнейшей публичной нефтегазовой компании мира Exxon Mobil в III квартале текущего года составила $7,87 млрд, или $1,79 в расчете на акцию, по сравнению с $9,57 млрд, или $2,09 на акцию, за аналогичный период годом ранее.
Аналогичный показатель нефтегазовой компании Total SA, второй европейской компании по добычи нефти, сократилась в прошедшем квартале на 19% в годовом исчислении, до 2,72 млрд евро.
Стоит отметить, что все три компании в качестве причины плохих финансовых показателей отмечают переизбыток мощностей в перерабатывающей промышленности, а также слабый спрос на бензин и дизельное топливо в развитых странах Запада.
Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) отмечают, что особенно остро проблема стоит в Европе. Несмотря на снижение мощностей НПЗ на 1,7 млн баррелей в сутки с 2008 года, спрос на продукты нефтепереработки в регионе составит 13,5 млн баррелей в сутки в текущем году, что на 2 млн баррелей меньше, чем в 2008 г.
В тоже время в Азии и на Ближнем Востоке активно строятся более мощные НПЗ. По прогнозам МЭА, мощность НПЗ в мире в 2013 году увеличится на 1,26 млн баррелей в сутки, из них 730 тыс. баррелей придется на Китай, и 531 тыс. - на Ближний Восток.
Данная тенденция приводит к падению прибыльности нефтеперерабатывающего бизнеса.
Так, прибыль Shell в сегменте переработка и сбыт нефтепродуктов (downstream) без учета разовых факторов снизилась в минувшем квартале на 48,6% в годовом выражении до $892 млн. Аналагичный показатель ExxonMobil упал на $2,6 млрд - до $592 млн.
Прибыль Total в данном сегменте в минувшем квартале рухнула на 42% в годовом выражении до $330 млн.
"Ситуация в переработке сейчас очень тяжелая, - сообщил финансовый директор французской компании Патрик де ла Шевардье. - Рентабельность крайне низкая, у нас по-прежнему имеются проблемы с переизбытком мощностей".