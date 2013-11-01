Имущество Одесского НПЗ могут сдать в аренду частной компании

Группа компаний ВЕТЭК, контролируемая бизнесменом Сергеем Курченко, может сдать имущество купленного ею весной 2013 года у компании «Лукойл» Одесского нефтеперерабатывающего завода в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Одесский НПЗ» с правом передачи в субаренду.

Об этом говорится в сообщении завода со ссылкой на итоги внеочередного собрания акционеров 7 октября.

Согласно сообщению, сумма сделки с ООО "Одесский НПЗ" может составить 92 млн долл. Сделка может быть заключена в течение года: с 7 октября 2013 года по 6 октября 2014 года.

Читайте также: ВЕТЭК создал компанию для торговли нефтепродуктами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВЕТЭК, на данный момент никаких реорганизационных процессов на Одесском НПЗ не происходит, в том числе по передаче имущества в аренду.

"О возможных изменениях в структуре завода, которые могут стать необходимы в рамках реализации инвестиционной программы ОНПЗ, группа ВЕТЭК проинформирует своих партнеров и СМИ дополнительно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации компании ВЕТЭК, в октябре Одесский нефтеперерабатывающий завод, который простаивал с 2010 года, возобновил работу.

В июле 2013 года кипрская компания Empson, входящая в группу ВЕТЭК, сконцентрировала 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, простаивавшего с октября 2010 года по инициативе бывшего собственника — компании «Лукойл».

ВЕТЭК ранее вела свою деятельность под брендом «Группа компаний «Газ Украина». Накануне заявления о покупке Одесского НПЗ группа компаний «Газ Украина», являющаяся одним из крупных игроков на рынке сжиженного газа Украины, заявила о консолидации своих активов под новым брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

Справка УНИАН. Одесский нефтеперерабатывающий завод способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежал «Лукойлу» с 2000 года.

«Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.