Россия увеличила добычу нефти до максимума с момента распада СССР
08:52, 04 ноября 2013Энергетика
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Добыча нефти в России, занимающей по этому показателю первое место в мире, достигла в октябре 2013 года максимального уровня с момента распада СССР - 10,59 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 10,53 миллиона баррелей в сентябре, свидетельствуют данные Министерства энергетики РФ.
В пересчете на тонны добыча в октябре составила 44,77 миллиона тонн, передает Reuters.
Добыча природного газа выросла в октябре на 14 процентов до 2,02 миллиарда кубометров в сутки.
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