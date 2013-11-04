Энергетическая революция в США породила бум на рынке танкерных перевозок - СМИ

Компании, занимающиеся морскими перевозками, инвестируют миллиарды долларов в строительство океанских танкеров для транспортировки дизеля, бензина и авиационного топлива на фоне энергетического бума в Северной Америке, пишут "Ведомости".

Судостроительная лихорадка представляет собой еще один эффект от энергетической революции в США и Канаде, где новые технологии бурения и добычи открыли доступ к огромным запасам нефти и газа. Добыча собственной нефти в США снизила расходы на нефтепереработку. Это позволяет более эффективно конкурировать с иностранными НПЗ, увеличивая экспорт и повышая спрос на новые танкеры. В 2011 г. США стали нетто-экспортером нефтепродуктов.

Нью-Йоркская Scorpio Tankers превратилась из неизвестной компании, еще только в 2010 г. владевшей десятком судов, в одного из крупнейших в мире танкерных перевозчиков нефтепродуктов по морю. Сейчас в ее флоте почти 50 судов. Scorpio уже заказала 65 новых кораблей стоимостью от 3,5 млрд долл. до 4 млрд долл. Их поставка ожидается к началу 2016 г.

«Американский экспорт и экспансия нефтеперерабатывающей индустрии по всему миру определяют спрос на танкеры для перевозки нефтепродуктов», — говорит руководитель Scorpio Роберт Багби.

В июле, по данным Администрации энергетической информации США, экспорт американских НПЗ составил 3,8 млн баррелей в день. Это почти на две трети превышает показатели 2010 г.

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