В Японии могут возобновить эксплуатацию АЭС

Генеральный секретарь правящей в Японии Либерально-демократической партии Сигэру Исиба сказал, что эксплуатация остановленных ядерных реакторов атомных электростанций страны должна быть возобновлена после проверки их безопасности, передает Газета.ru.

По его словам, которые приводит телекомпания NHK, Японии необходимо сократить свою зависимость от атомной энергии, расширяя использование возобновляемых источников, включая энергию ветра и солнца.

Исиба констатировал, что ситуация с энергоснабжением остается сложной, заявив при этом, что необходимо возобновить эксплуатацию тех ядерных реакторов, которые прошли проверку.

Все ядерные реакторы в стране сейчас остановлены для проведения проверок на безопасность.

Исиба отметил, что во многих странах, включая Китай, сейчас сооружаются новые ядерные реакторы, большинство из которых использует японские технологии. Генеральный секретарь ЛДП подчеркнул, что Японии необходимо обеспечивать дальнейшее развитие своих ядерных технологий, расширяя их экспорт.

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