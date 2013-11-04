Янукович ради кредита МВФ согласился на повышение тарифов на газ - СМИ

Президент Украины Виктор Янукович ради кредита Международного валютного фонда согласился на значительное повышение тарифов на газ для населения и урезание льгот, сообщает ZN.UA.

По информации издания, на специальном совещании у Януковича, состоявшемся вскоре после его переговоров с Президентом России Владимиром Путиным, был принят ряд принципиальных решений, которые ранее сдерживали прогресс в переговорах с Международным валютным фондом.

Как сообщает ZN.UA, в ходе совещания, где также присутствовали премьер-министр Николай Азаров, первый вице-премьер Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов, Янукович дал добро на реализацию не принимавшихся им ранее мер сразу по нескольким принципиальным пунктам.

Первая и ключевая из них - глава государства согласился на значительное (до 60%) повышение тарифов на газ для населения. Правда, не для всех потребителей, а для той их части, которая потребляет свыше 3,5 тыс. кубометров газа в год. Проект новой тарифной сетки уже подготовлен в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики (НКРЭ). Внесение соответствующих изменений в старое постановление Кабинета министров планируется утвердить в ближайшую среду, 6 ноября.

Помимо этого, в правительстве разработана целая программа по стабилизации бюджета, в рамках которой предусмотрены сразу несколько составляющих. Первый пункт: жесткая ревизия налоговых льгот для бизнеса, а также закрытие офшорных лазеек для бизнеса крупного путем имплементации принятого прошлым летом закона о трансфертном ценообразовании. Второй пункт: ревизия существующих социальных льгот, которая потенциально тоже может принести десятки миллиардов гривень экономии для госбюджета, но до последнего времени откладывалась из-за очевидной угрозы для электоральных рейтингов. В этом контексте, отмечает ZN.UA, весьма симптоматично выглядит заявление Януковича, датированное 30 октября, о том, что только четверть социальной помощи направляется по надлежащему адресу - малообеспеченным или незащищенным категориям граждан.

Однако ликвидация льгот для населения и бизнеса вряд ли может быть адекватно воспринята в обществе без адекватных мер по урезанию трат на содержание государственного аппарата. «Похоже, у Президента это осознают, так как в перечне запланированных мер стабилизации госфинансов - урезание расходов на содержание госаппарата почти на 19 млрд грн, что будет означать очень жесткую экономию практически для всех ведомств и по всей вертикали», пишет газета.

Что же касается требования МВФ об обеспечении большей курсовой гибкости, то здесь ранее незыблемая позиция первых лиц государства готова к корректировке. По информации ZN.UA, Янукович дал добро на тоже давно ожидаемое расширение коридора колебаний курса гривни к доллару - при этом верхняя его граница определена на уровне 8,5 грн за доллар.

Факт разработки вышеупомянутой программы подтвердил и МВФ, выпустивший 31 октября по итогам работы своей последней миссии в Киеве специальный пресс-релиз. В нем в числе прочего сообщается, что правительство Украины разрабатывает «пакет предложений по экономической политике, направленный на корректировку внешнеэкономических дисбалансов и активизацию экономического роста».

По мнению миссии МВФ, чтобы ликвидировать слабые звенья и восстановить экономический рост, необходим комплекс всеобъемлющих и заслуживающих доверия реформ. В этот комплекс «рекомендуется» включить «меры по обеспечению роста гибкости обменного курса, дополненные политикой по укреплению финансового сектора, амбициозные усилия по консолидации фискальной ситуации, повышение внутренних тарифов на энергоресурсы, а также реализацию комплексных структурных реформ, направленных на улучшение бизнес-климата и поддержку экономического роста».

Как сообщал УНИАН, с 17 октября в Украине находилась миссия МВФ для переговоров с властями и проведения постпрограммного мониторинга. Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства Фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствует доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

26 сентября директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подтвердил намерение Фонда вести с Украиной переговоры о возобновлении сотрудничества и подписании новой программы кредитования объемом порядка 15 млрд долл. до конца осени.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович в интервью информагентству Bloomberg заявил, что украинское правительство настроено оптимистически относительно достижения в этом году соглашения с Международным валютным фондом о предоставлении кредита. По словам главы государства, Украина выполнила все условия предоставления финансирования, кроме одного - повышение цен на газ для населения. Вместе с тем, Украина предлагает заменить это условие другим и готова к соответствующим переговорам.