«Энергоатом» планирует привлечь кредиты на 100 млн грн и 40 млн долл.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, намерено привлечь две кредитные линии на сумму 100 млн грн и 40 млн долл. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, обе кредитные линии компания намерена привлечь сроком на один год. Конечный срок подачи заявок на участие в тендерах и раскрытие предложений – 5 декабря 2013 года.

Целевое назначение планируемых к привлечению кредитных ресурсов в тендерной документации не указано.

Как сообщал УНИАН, 21 октября 2013 года НАЭК «Энергоатом» сообщил о намерении привлечь у Amsterdam Trade Bank кредитную линию на сумму 50 млн долл.

За период с октября по декабрь 2012 года «Энергоатом» привлек кредитные средства в размере около 800 млн грн у «Альфа-Банка» и «Укрэксимбанка», а также 35 млн долл. у Amsterdam Trade Bank.

За первые три месяца 2013 года «Энергоатом» привлек более 800 млн грн у разных банков Украины. В начале мая 2013 года «Энергоатом» объявил тендер на привлечение кредитных средств в размере 390 млн грн.

В конце марта 2013 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о предоставлении «Энергоатому» кредита на сумму 300 млн евро для реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины.

Кабинет министров своим распоряжением от 26 декабря 2012 года разрешил «Энергоатому» до конца 2012 года выпустить процентные облигации на 1,7 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства до 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.