В Японии завершилось строительство крупнейшей в стране солнечной электростанции

В японском городе Кагосима, административном центре одноименной юго-западной префектуры, завершилось строительство крупнейшей в стране солнечной электростанции. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на компанию "Киосера" /Kyocera/, которая занималась разработкой проекта.

Станция, строительство которой обошлось в 27 млрд иен / 275 млн долларов/, занимает территорию в 1,27 млн кв. метров, на ней установлено 290 тыс. солнечных панелей. Специально для этого в бухте был насыпан искусственный остров. В год предприятие способно производить 78,8 мегаватта энергии - этого хватит для того, чтобы обеспечить электричеством 22 тыс. домов. Управлять новой электростанцией будет корпорация Kagoshima Mega Solar Power Corp.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" многие политики и эксперты в Японии выступают за развитие альтернативных источников энергии. В связи с этим в стране растет количество станций, работающих за счет возобновляемых природных ресурсов - энергии ветра, солнца, морских волн.

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