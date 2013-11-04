В Украине снова продлен старый стандарт на дизтопливо

Министерство экономического развития и торговли Украины продлило действие стандарта качества Евро-3 (ДСТУ 3868-99) на дизельное топливо до 1 июля 2014 года.

Об этом говорится в соответствующем приказе №1240 министерства от 17 октября, размещенном на сайте Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, в августе действие стандарта качества Евро-3 на дизельное топливо было продлено до 1 ноября 2013 г.

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает продлить действие стандартов качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих требованиям Евро-3, до конца 2015 года, Евро-4 – до конца 2017 года.

Продление стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3 во многом обуславливает загрузку Шебелинского газоперерабатывающего завода, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування".

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.