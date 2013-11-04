В Черногории построят первый газопровод за 100 млн евро

Стоимость строительства первого газопровода в Черногории составит порядка 100 миллионов евро, а 80% от этой суммы может быть обеспечено из фондов Евросоюза, заявил помощник министра экономики страны Владан Дублевич, сообщает РИА «Новости».

До сих пор в Черногории не было газопроводов. Страна планирует проложить по своей территории ответвление (Ионическо-Адриатический газопровод) от новой проектируемой на юге Европы магистральной газовой трубы - Трансадриатического газопровода.

"ЕС намерен газифицировать весь регион. По своим характеристикам природный газ медленно, но верно становиться энергоносителем номер один. Прежде всего, из-за низкой цены, а также из-за того, что не оказывает негативного воздействия на экологию. Сама по себе Черногория с населением в 600 тысяч и очень малой потребностью в газе не может быть целью для газификации большой газовой компанией. Наш единственный шанс - войти в пул какого-нибудь международного газопровода", - сказал Дублевич в интервью черногорской газете Dan.

По его словам, сейчас идет подготовка анализа экономической целесообразности проекта, которую финансируют "европейские административные органы". Также ведется интенсивная работа по определению оптимального маршрута газопровода.

Трансадриатический газопровод предназначен для транспортировки газа из региона Каспийского моря в Западную Европу. Планируется, что труба свяжет Грецию, Албанию и через Адриатическое море выйдет в Италию.

Ионическо-Адриатический газопровод станет ответвлением от Трансадриатического. Он должен связать албанский город Фиери и хорватский Сплит через территории Черногории и Боснии и Герцеговины.