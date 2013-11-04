«Нафтогаз» погасит долг перед «Газпромом» за счет взыскания долгов с теплокоммунэнерго

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» собирается погасить долг перед российским газовым монополистом «Газпром» за потребленный в августе газ в объеме 882 млн долл. за счет взыскания задолженности с предприятий теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«Вы знаете, что мы сейчас настойчиво работаем с расчетами предприятий теплокоммунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины». За счет этих средств мы рассчитаемся с нашими партнерами (компанией «Газпром» - УНИАН)», - сказал Ставицкий.

При этом, отвечая на вопрос о том, возможно ли погашение долга перед «Газпромом» за счет выпуска долговых бумаг, в частности ОВГЗ, Ставицкий сказал: «Есть и другие источники».

Как сообщал УНИАН, 29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

В тот же день, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за покупаемый в России газ возникли некоторые проблемы, однако все вопросы должны решить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен 31 октября, однако 1 ноября он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения не ставятся.

Позднее Ставицкий заявил о том, что вопрос оплаты долга должен быть решен до 4 ноября.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.