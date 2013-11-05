Цены на нефть растут в ожидании статданных по запасам топлива в США

На мировых торгах во вторник, 5 ноября, цены на нефть растут в ожидании статистики по динамике оптовых запасов сырья в США.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже поднялась на 0,11% - до 106,35 доллара за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,07% и составила 94,69 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Аналитики считают, что запасы нефти за прошедшую неделю увеличились в стране на 2,2 миллиона баррелей - до 386,1 миллиона баррелей, в то время как запасы горючего сократились на 400 тысяч баррелей, а дистиллятов - на 1,5 миллиона баррелей.

В октябре стоимость нефти марки WTI упала почти на 6%, что является самым существенным показателем снижения за последний год, на фоне роста запасов сырья и увеличения объемов производства.

Как отмечают аналитики, давление на котировки WTI сейчас чуть больше, чем на Brent.

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