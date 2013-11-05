Россия в январе-октябре сократила экспорт нефти

Экспорт нефти из России в январе-октябре 2013 года снизился на 2,38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 195,869 миллиона тонн.

Поставки нефти в дальнее зарубежье сократились на 2,7% - до 172,587 миллиона тонн, в ближнее - выросли на 0,41%, до 23,282 миллиона тонн. Транзит казахстанской нефти за январь-октябрь сократился на 5,24%, составив 15,292 миллиона тонн, передает ПРАЙМ.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в России, занимающей по этому показателю первое место в мире, достигла в октябре 2013 года максимального уровня с момента распада СССР - 10,59 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 10,53 миллиона баррелей в сентябре, свидетельствуют данные Министерства энергетики РФ.

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