«Ямал-СПГ» поставит газ в Испанию

Испанская Gas Natural Fenosa (GNF) подписала с «Ямал СПГ» соглашение о покупке у нее 2,5 млн т (3,2 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ) в год, сообщили обе компании. Поставки начнутся в 2017 г., срок контракта — 25 лет, пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя «Новатэка». То есть за все время GNF купит 80 млрд куб. м газа, в нынешних ценах на алжирский СПГ для Испании ($380 за 1000 куб. м) стоимость контракта превысит $30 млрд, оценивает аналитик ИФД «Капиталъ» Виталий Крюков.

GNF — основной импортер газа в Испании. Страна — крупнейший покупатель СПГ в ЕС, отмечает Григорий Бирг, содиректор «Инвесткафе». Она потребляет около 32 млрд куб. м газа, на СПГ приходится 70%, напоминает он. Для GNF это первый контракт на покупку российского газа, но он будет одним из крупнейших, он обеспечивает 10% испанского рынка, поэтому поможет «укреплению позиций» GNF на Пиренейском полуострове и поддержит «расширение бизнеса на других рынках», отмечается в сообщении испанской компании. В нем подчеркивается, что контракт особенно важен «из-за отсутствия доступа к российскому трубопроводному газу».

«Ямал СПГ» проектной мощностью 16,5 млн т сжиженного газа планируется запускать тремя очередями в 2016-2018 гг. 20% компании принадлежит французской Total, «Новатэк» также договорился о продаже 20% «Ямал СПГ» китайской CNPC (сделку планируется закрыть в декабре). Она собирается ежегодно покупать у «Ямал СПГ» не менее 3 млн т сжиженного газа (3,9 млрд куб. м) на протяжении 15 лет. Цена этого контракта будет привязана к японскому индексу JCC, сообщал «Новатэк». Цена газа по нему — $480 за 1000 куб. м. То есть этот контракт может стоить свыше $28 млрд. Может ли GNF получить долю в «Ямал СПГ» — неясно.

Заключение обязывающего контракта с GNF будет способствовать привлечению проектного финансирования для «Ямал СПГ», говорит его представитель. Но сначала нужно частично отменить монополию «Газпрома» на экспорт газа, напоминает Крюков. Необходимые поправки в законодательство правительство одобрило на прошлой неделе. Их планируется принять до конца года. Правда, президент и правительство в случае либерализации экспорта СПГ призывали независимых производителей сконцентрироваться на поставках в АТР и не конкурировать с трубопроводным газом «Газпрома» в Европе.

В Испанию российский газ по трубам не поступает, напомнил в пятницу министр энергетики Александр Новак: страна покупает СПГ в том числе в Алжире, так что там «конкурировать даже полезно». Министр отметил, что в законопроекте о либерализации СПГ «ничего про рынки (об их делении между компаниями. — “Ведомости”) не сказано». Пиренейский полуостров газопроводами с остальной Европой сейчас не соединен, подтверждает аналитик «Сбербанк CIB» Валерий Нестеров. Но в перспективе это произойдет и СПГ из Испании может пойти по трубам в соседние страны, допускает он. Действующие контракты GNF к началу поставок газа с «Ямал СПГ» не истекают, а это значит, что компания будет перенаправлять СПГ из Испании в другие страны, считает старший аналитик энергоцентра бизнес-школы «Сколково» Мария Белова.