Кабмин одобрил проект СРП с Сhevron по разработке Олесской площади

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией Chevron по добыче углеводородов на Олесской площади, которое правительство планирует подписать сегодня.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 30 октября, обнародованном на сайте Кабмина.

«Одобрить проект соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Олесский, между государством Украина и компанией "Шеврон Юкрейн Б.В." и обществом с ограниченной ответственностью "Надра Олесская", - говорится в документе.

Согласно распоряжению, Кабмин уполномочил министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого подписать указанное соглашение, разрешив вносить в случае необходимости в его проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября текущего года Ивано-Франковский областной совет на внеочередной сессии согласовал новую редакцию проекта Соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах площади "Олесская", между государством Украина, компанией "Шеврон Юкрейн Б. В." и ООО "Надра Олесская".

Депутаты Львовского областного совета 3 октября согласовали проект СРП с компанией "Шеврон Юкрейн Б. В" о добыче сланцевого газа на Олесской площади.

Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.