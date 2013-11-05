«Киевэнерго» обеспокоено пятикратным увеличением долгов за энергоносители

Компания «Киевэнерго», являющаяся как энергопоставляющей, так и энергогенерирующей, обеспокоена пятикратным увеличением с начала 2013 года задолженности государственного и столичного бюджетов за энергоносители.

«Сумма некомпенсированной разницы в тарифах «Киевэнерго» на тепловую энергию по состоянию на 1 ноября 2013 составляет 1,819 млрд грн и увеличилась с начала года в 5,4 раза (+435%)», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, задолженность учреждений, финансируемых из государственного бюджета, за тепловую энергию в октябре 2013 достигла 36 млн грн. Задолженность учреждений, финансируемых из местного бюджета, достигла 402,9 млн грн.

«В том числе долг за тепловую энергию городского бюджета составляет 90,5 млн грн, а районных бюджетов — 318,7 млн грн», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада намерена ввести финансовые векселя для погашения долгов предприятиями теплокоммунэнерго, которые возникли из-за разницы в тарифах на тепловую энергию и услуги по централизованному водоснабжению для населения.

Задолженность госбюджета перед местными бюджетами по возмещению предприятиям ТКЭ разницы в тарифах на услуги, предоставляемые населению по централизованному водоснабжению, с начала года увеличилась до 8,2 млрд грн с 4,4 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).