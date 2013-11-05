«Нафтогаз» требует от теплокоммунэнерго оплатить 17 млрд грн долга за газ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» требует от предприятий теплокоммунэнерго оплатить задолженность за потребленный природный газ в размере 17 млрд грн.

«Общий долг предприятий теплоэнергетики и теплоэлектроцентралей (с учетом задолженности перед ДК «Газ Украины» и долгов, возникших до 2011 года) составляет 17,0 млрд грн. Из которых: 15,9 млрд грн - долг за газ, использованный для предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению; 1,1 млрд грн - долг за газ, использованный для производства электроэнергии», - говорится в сообщении пресс-службы НАК «Нафтогаз Украины».

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Также отмечается, что с целью обеспечения источников для расчетов с поставщиком импортированного природного газа распоряжением Кабинета министров Украины от 17 июля 2013 года Минфину поручено подготовить изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» относительно предоставления «Нафтогазу» компенсации в размере 10,7 млрд грн.

«Указанные средства «Нафтогаз Украины» не получил», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Эдуарда Ставицкого, «Нафтогаз Украины» собирается погасить долг перед российским газовым монополистом «Газпром» за потребленный в августе газ в объеме 882 млн долл. за счет взыскания задолженности с предприятий теплокоммунэнерго.

29 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 млн долларов за поставленный в августе российский газ и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

Ставицкий рассчитывал, что вопрос будет решен 31 октября, однако 1 ноября он заявил, что переговоры продолжаются, и никакие сроки их завершения не ставятся.

Позднее министр заявил, что вопрос оплаты долга должен быть решен до 4 ноября.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставкой. В случае первого же неплатежа контракт предусматривает переход на авансовую систему расчетов.