Украина подписала с Chevron соглашение по добыче сланцевого газа

Украина подписала соглашение о разделе продукции (СРП) с американской нефтегазовой компанией Chevron, которая, по словам украинских чиновников, намерена вложить около 10 млрд долл. в добычу углеводородов в западных регионах страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Администрации Президента Украины сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Да, подписали», - сказал министр.

По словам министра, соглашение предполагает долевое участие компаний - Chevron и дочерней компании «Надра Олесская», и Украина получит порядка 30% добываемой продукции. «Есть базовый и оптимистический сценарий, и с учетом этих сценариев процент государства будет увеличиваться», - сказал министр.

Министр подчеркнул, что инвестор – компания Chevron взяла обязательство на 100% проинвестировать проект. «На первом этапе будет вложено 350 млн только в геологоразведку, которая пройдет на протяжении ближайших двух-трех лет. И я рассчитываю уже в 2015 году получить более детальную информацию относительно объемов добычи в рамках этого участка», - сообщил Ставицкий.

При этом он сказал, что прогнозная себестоимость добычи газа на Олесской площади составляет порядка 80 долларов за тысячу кубометров.

«Мы изучали опыт Chevron в штате Колорадо. Там цена добычи составляет порядка 80 долларов за тысячу кубометров. Мы тоже рассчитываем примерно на такие же показатели. Давайте дождемся результатов разведки... Но газ определенно будет дешевле, чем у наших партнеров раза в 3. Такие оценки небезосновательные», - сказал Ставицкий.

При этом он подтвердил, что инвестиции в проект действительно значительные. «Только в рамках бурения это порядка 4-5 млрд долл. А если прибавить еще социальную составляющую, то это существенные инвестиции. Кроме того, это десятки тысяч рабочих мест для Украины», - сказал министр.

По его словам, в рамках проекта может быть также реализован другой проект - создания регионального центра обслуживания оборудования для добычи сланцевого газа.

Американский нефтегазовый гигант совместно с украинской компанией "Надра Олесская" займется разработкой Олесского месторождения (Львовская и Ивано-Франковская области).

Ранее, осенью текущего года, СРП было одобрено Ивано-Франковским и Львовским облсоветами с рядом изменений в тексте документа. В частности, депутаты Львовского облсовета обратились в Верховную Раду с просьбой рассмотреть «неотложный» законопроект, которым предусматривается перечисление части дохода от добычи сланцевого газа непосредственно в местный бюджет. Также областные советы рекомендовали Кабинету министров разработать и внести соответствующий пакет экологических стандартов и нормативов по добыче газа в соглашение с Chevron.

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Справка УНИАН. В феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о разделе продукции по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская и Ивано-Франковская области) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы на Олесской площади составляют 3 трлн куб. м газа. На этапе геологического изучения планируется привлечь 1,3 млрд грн инвестиций и 25 млрд грн - на этапе промышленной разработки.

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