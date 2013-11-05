Украина может стать полноценным международным игроком в области альтернативной энергетики – Ставицкий

Украина имеет благоприятные природные условия для развития возобновляемых источников энергии, а также научно-технический потенциал для освоения производства соответствующего оборудования, и в будущем может выступить полноценным международным игроком в области "зеленой" энергетики.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил в Киеве после подписания декларации поддержки стратегического развития альтернативной энергетики в Украине совместно с президентом международной экологической организации Green Cross International Яном Кульчиком.

"Учитывая глобальные энергетические процессы, Украина имеет уникальное геополитическое и географическое положение, что позволяет нам выступить полноценным игроком на международной арене в области внедрения "зеленой" энергетики, как одного из компонентов устойчивого развития", - отметил министр.

Глава Минэнерго убежден, что внедрение Украиной "зеленых" тарифов – одного из наиболее распространенных и действенных механизмов стимулирования перехода на использование возобновляемых источников энергии, свидетельствует о стремлении государства развивать экологичную энергетику, а также увеличивает привлекательность Украины для иностранных инвесторов в этой отрасли.

Я.Кульчик в свою очередь отметил: "Украина имеет уникальный потенциал возобновляемых источников энергии, который должен стать импульсом для экономического развития и важной статьей экспорта".

Реализация проектов по строительству энергогенерирующих объектов на возобновляемых источниках сопровождается развитием производства высокотехнологичного оборудования для "зеленой" энергетики. Главным образом, благодаря необходимости использовать украинские комплектующие и оборудование при сооружении электростанций для получения возможности продавать генерируемую электроэнергию по "зеленому" тарифу. Наличие так называемого "правила местной составляющей" стимулирует иностранные компании переносить в Украину уже работающие в других странах или создавать новые производства оборудования для альтернативной энергетики.

По данным Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины (АПЕУ), развитие возобновляемой энергетики за последние три года обеспечило создание более 15 тыс. рабочих мест. В ближайшие 2-3 года эта цифра может увеличиться в 4-5 раз.

Локализация производства позволит кроме прочего улучшить платежный баланс Украины за счет сокращения импорта дорогостоящего оборудования для возобновляемой энергетики и увеличения экспорта такого оборудования в будущем.