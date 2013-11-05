Украина в ноябре подпишет соглашение с ExxonMobil по добыче газа на шельфе Черного моря

Украина планирует в ноябре подписать соглашение о разделе продукции (СРП) на Скифской площади с консорциумом компаний во главе с компанией ExxonMobil, сообщил на брифинге в Администрации Президента Украины министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Как передает корреспондент УНИАН, подписание Соглашения станет еще одним шагом на пути энергетической независимости Украины и добычи углеводородов в границах государства. «У нас в этом году запланировано подписание серьезных документов, которые мы будем внедрять в жизнь, - сказал министр. – В частности, окончательное подписание соглашения с консорциумом ExxonMobil, Shell, Petron и НАК «Надра Украина» по Скифскому участку. Мы рассчитываем в этом месяце подписать»

Ставицкий также подтвердил заинтересованность итальянской нефтегазовой компанией Eni и французской Electricite de France (EDF) в добыче газа на шельфе Черного моря.

Как ранее сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.